Greizer Polizeimeldungen vom 19. Dezember: Einbruch in Fleischerei und zwei Sachbeschädigungen

Zeulenroda: Im Zeitraum vom 17.12.16, gegen 13:00 Uhr, bis 18.12.16, gegen 19:00 Uhr, warfen unbekannte Täter am Imbiss beim Norma- Markt in der Schopperstraße einen großen Betonstein durch die Fensterscheibe. Im doppelt verglasten Fenster entstand ein Loch von ca. 50 cm Durchmesser. Die Glasschiebetür am Eingang nahm ebenfalls leichten Schaden.Zeulenroda: Im Zeitraum vom 17.12.16, 15:30 Uhr bis 18.12.16, 09:30 Uhr zerschlugen unbekannte Täter mittels Stein eine Fensterscheibe der Fleischerei in der Meinersdorfer Straße. Sie verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Aus der Fleischerei wurden Dauerwurstwaren und Konserven entwendet. Das Objekt wurde 2016 zum vierten Mal angegriffen.Zeulenroda: Vermutlich in der Nacht vom 17.12.16 zum 18.12.16 wurde im Industriegebiet Meinersdorfer Straße von unbekannten Tätern die Plane eines Sattelanhängers aufgeschlitzt um so die Ladung zu erkunden.Da die Ladung offensichtlich nicht das Interesse der Täter weckte, kam es zu keiner Diebstahlshandlung.Zu den Sachverhalten sucht die Polizeiinspektion Greiz Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 03661-6210 jederzeit entgegen genommen.