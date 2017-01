Greizer Polizeimeldungen vom 20. Januar: Gleich mehrere Unfälle

Am Donnerstag (19.01.2017), gegen 15:25 Uhr ereignete sich in der Reichenbacher Straße, stadtauswärts, ein Auffahrunfall ohne Personenschaden. Ein Pkw Toyota musste Höhe der II. Tscherlichstraße verkehrsbedingt halten. Ein dem Pkw Toyota folgender Lkw MAN mit Hänger nahm dies zu spät wahr und fuhr auf. Der Pkw wahr nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.Am Donnerstag (19.01.2017), gegen 07:00 Uhr kam es im Bereich der Krellenhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden.Der 19-jährigen Fahrerin eines Pkw VW Golf, welche in Richtung Pansdorf fuhr, kam auf der schmalen Straße ein Pkw entgegen. Dieser fuhr nicht äußerst rechts und touchierte in der Vorbeifahrt den Außenspiegel vom VW. Das unbekannte Verursacherfahrzeug setzte seine Fahrt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, stadteinwärts fort. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.Freitag (20.01.2017), gegen 07:00 Uhr kam es in der Zeulenrodaer Straße in Fahrtrichtung Gera zu einem Unfall mit Sachschaden. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw Audi fuhr infolge mangelnder Aufmerksamkeit auf einen vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger auf, welcher aufgrund eines Pannenfahrzeuges seinen Hängerzug abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde der Pkw Audi mit dem Fahrzeugheck auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichen Opel Corsa. Der Pkw Audi musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung des umfangreichen Trümmerfeldes herumliegender Fahrzeugteile kam die Feuerwehr Greiz zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn musste für circa eine Stunde voll gesperrt werden.