Greizer Polizeimeldungen vom 24. Februar: 27-Jähriger kollidierte mit auf der Straße liegendem Baum

Die Beamten der Landespolizeiinspektion Gera waren in der vergangenen Nacht und in den frühen Morgenstunden aufgrund des Sturmtiefs „Thomas“ zu mehreren kleineren Einsätzen unterwegs. Zu größeren Verkehrseinschränkungen, Schäden oder sogar verletzten Personen kam es aufgrund des Sturmes jedoch nicht. Im Bereich des Inspektionsdienstes, auf der Strecke zwischen Bad Köstritz und Gera Unterm Haus sowie auf der Hofer Straße, kam es kurzzeitig zu Straßensperrungen aufgrund je eines umgestürzten Baumes. Diese konnten innerhalb kürzester Zeit beräumt und die Straße frei gegeben werden. Auf der L 1087 bei Zeulenroda-Triebes kam es aufgrund eines umgestürzten Baumes zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Audi die Straße aus Richtung Pausa kommend und kollidierte mit einem auf der Fahrbahn liegendem Baum. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.Greiz: Am Donnerstag, 23.02.2017, um 15:34 Uhr, befuhr ein weißer VW die Obere Silberstraße aus Richtung Cloßstraße kommend in Richtung Stadt.Ihm kam ein bislang unbekannter Wohnmobilfahrer entgegen.Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zu einer Berührung der linken Außenspiegel, die dabei beschädigt wurden. Während der45 jährige VW-Fahrer anhielt, setzte der Wohnmobilfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen.Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661/ 6210 in Verbindung zu setzen.Greiz: Am Donnerstag, 23.02.2017, 16:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Plauenschen Straße den 25-jährigen Fahrer eines Pkw Opel. Dabei stellten sie fest, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Kokain. Weiterhin führte er noch 0,5 Gramm Amphetamin mit. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.Greiz: In der Zeit vom 01.12.2016 bis 23.02.2017 machten sich unbekannte Täter an mehrere Garagen im Garagenkomplex in der Tannendorfstraße zu schaffen. Die betroffenen Garagen wurden zudem von dem oder den Tätern mit Farbe beschmiert. Aus einer Garage wurden mehrere Autoteile entwendet. Da nicht alle Eigentümer bei der Anzeigenaufnahme vor Ort waren, ist ein Gesamtüberblick hinsichtlich etwaiger entwendeter Gegenstände derzeit noch nicht möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.