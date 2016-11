Greizer Polizeimeldungen vom 25. November: Diebstähle aus Turnhalle und Einkaufsmarkt

Langenwolschendorf: Am 23.11.16, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein grün schwarzes Fahrrad aus der Turnhalle. Dabei nutzten sie aus, dass das Gebäude nicht verschlossen war.Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz unter der Telefonnummer 03661-6210 entgegen.Greiz/Zeulenroda-Triebes: Am 24.11.16 entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Geldbörsen. In beiden Fällen waren die Geschädigten in einem Einkaufsmarkt unterwegs. Die Geldbörsen hatten sie jeweils in einem unverschlossenen Behältnis im Einkaufswagen deponiert, aus dem die Täter das Diebesgut entwendeten.Die Polizei weist darauf hin, Geldbörsen und andere Wertgegenstände während des Einkaufs nicht unbeaufsichtigt zu lassen.