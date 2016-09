Greizer Polizeimeldungen vom 28. September: Rollator-Diebstahl und weitere Delikte!

Rollator gestohlen

Lebensmittel gestohlen

Papiere gestohlen

Unfallflucht auf dem Krankenhausgelände

Zwei derzeit noch unbekannte Männer stahlen am Montag, dem 26.09.16, zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr, einen schwarzen Rollator, der vor dem Wohnhaus des Geschädigten in der Adolf-Herbst-Straße abgestellt war. Ein Mitarbeiter des Autohauses Warmuth sah, wie die beiden Personen den Rollator in einen blauen Pkw, vermutlich ein Renault Clio mit Kennzeichen des Vogtlandkreises, verluden und davonfuhren.Wer kann Angaben zum vollständigen Kennzeichen machen? Zeugen melden sich bitte in der PI Greiz unter Tel. 03661/6210.Aus einem Kellerraum des Pflegeheims in der Pausaer Straße80, entwendete ein Unbekannter am vergangenen Sonntag zwischen 09:30Uhr und 17:30 Uhr Gefrierartikel, unter anderem eine SchwarzwälderKirschtorte und Thüringer Rostbratwürste. Wer hat im Tatzeitraum eineverdächtige Person im Kellerbereich gesehen? Zeugen melden sich bitte inder PI Greiz unter Tel. 03661/6210.Erneut entwendete ein Täter aus einem Pkw dieZulassungsbescheinigung. In diesem Fall war ein blauer Opel Corsa das Zieldes Diebes, der am vergangenen Wochenende auf dem Rosa- Platz abgeparkt war. Nach Durchwühlen des Innenraums des Autos, nahmer das Dokument mit. Zeugen melden sich bitte in der PI Greiz unter Tel.03661/6210.Die Polizei Greiz sucht Zeugen einer Unfallflucht auf dem Geländedes Kreiskrankenhauses Greiz, die sich am Dienstag, dem 27.09.16zwischen 05:00 Uhr und 17:15 Uhr ereignete. Die Geschädigte aus Bergastellte ihren VW Jetta auf dem Parkplatz ab. Als sie ihr Fahrzeug wiedernutzen wollte, stellte die Frau Kratzer am linken Heck ihres Fahrzeuges fest.Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum anderen beteiligtenFahrzeug machen? Die Polizei Greiz nimmt Hinweise unter Tel. 03661/6210entgegen.