Greizer Polizeimeldungen vom 29. September: Unfall, Brände und ein aufgeklärter Vermisstenfall

Bereits am 27.09.16 gegen 16:45 Uhr ereignete sich in der Weberstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem grauen Pkw Opel Corsa und einem weißen Pkw Kia cee`d. Für den genauen Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen, da die beteiligten Frauen unterschiedliche Angaben zur Situation machten. Zeugen melden sich bitte in der PI Greiz unter Tel. 03661/6210.Gestern, gegen 19:40 Uhr, ereignete sich in der Gartenanlage unterhalb der Kurt-Tucholsky-Straße ein Brand, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Aus bisher ungeklärten Gründen zerstörten die Flammen einen, nach ersten Erkenntnissen unbewohnten, etwa vier mal vier Meter großen Bungalow. Eventuell nutzten Jugendliche diesen in der Vergangenheit zum Grillen und Betreiben von offenen Feuerstellen. Zur Tatzeit sollen sich auch zwei junge Männer schnellen Schrittes aus der Gartenanlage entfernt haben. Die Eigentumsverhältnisse der Parzelle und der angerichtete Schaden sind derzeit noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die PI Greiz unter Tel. 03661/6210 entgegen.Zu dem Brand des Einfamilienhauses am 24.09.16 im Ortsteil Wöhlsdorf konnte aufgrund umfangreicher polizeilicher Ermittlungen die Brandursache geklärt werden. Bei der Brandursache handelt es sich um einen technischen Defekt. Ein Straftatverdacht kann somit ausgeschlossen werden.Am 25.09.16 gegen 18:30 Uhr wurden durch einen Mitteiler in dem Waldstück „Im Gründel“ im Bereich Zeulenroda, skelettierte Leichenteile gefunden, die auf eine menschliche Leiche hinwiesen. Untersuchungen durch die Beamten am Auffindeort bestätigten den Verdacht. Durch eine durchgeführte Obduktion konnte die Gewissheit erlangt werden, dass es sich dabei um die seit dem 21.05.16 aus Zeulenroda vermisste Ingrid Reimann handelt. Anhand der Ergebnisse der Obduktion liegen keine Hinweise auf einen Straftatverdacht oder ein Fremdverschulden vor.