Greizer Polizeimeldungen vom 3. Februar: Autofahrer unter Drogen und Alkohol

Greiz: Am Donnerstag (02.02.2017), gegen 11:30 Uhr wurde im Neustadtring eine 23-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW von Polizeibeamten kontrolliert. Im Rahmen der Fahrtauglichkeitsprüfung wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Amphetamin/Methamphetamin reagierte. Es folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahren und die Durchführung der Blutentnahme.Greiz: Am Donnerstag (02.02.2017), gegen 11:30 Uhr wurde ein 68-jähriger Fahrer eines Pkw Opel kontrolliert. Bei ihm stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,34 mg/l, was 0,68 Promille entspricht. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.