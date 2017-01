Greizer Polizeimeldungen vom 4. Januar: Häusliche Auseinandersetzung, Alkohol am Steuer und mehr

Triebes: Am Dienstag (03.01.2017), gegen 13:35 Uhr, wurde in der Ortslage Triebes ein Pkw Renault Espace einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 36-jährigen Fahrzeugführerin wurde im Rahmen der Fahrtauglichkeitsprüfung festgestellt, dass sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.Zeulenroda: Am Dienstag (03.01.2017), gegen 21:40 Uhr, wurde in der Friedrich-Engels-Straße ein Pkw Ford Focus einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 45-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Atemalkoholwert von 0,46 mg/l , was 0,92 Promille entspricht.Die Einleitung eines Bußgeldverfahren erfolgte.Greiz: Am Mittwoch (04.01.2017), gegen 01:00 Uhr, kam es zwischen einem 35-jährigen Greizer und einer 31-jährigen Frau zu einem häuslichem Streit. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der Mann die gemeinsame Wohnung und fuhr mit einem Pkw Renault davon. Im Vorfeld hatte der Mann alkoholische Getränke konsumiert. Gegen 01:45 Uhr konnte das Fahrzeug und wenig später der Fahrzeugführer im Stadtgebiet festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte beim 35-jährigen einen Wert von 1,10 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und zwei beweissichernde Blutentnahmen durchgeführt.