Greizer Polizeimeldungen vom 6. Dezember: Alkoholisierte Autofahrer und eine Unfallflucht

Unter Alkohol am Steuer



Unfallflucht

Am 05.12.16, gegen 14:45 Uhr, wurde in der Meinersdorfer Straße ein Fahrzeugführer mit einem Pkw Renault einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 61-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Den Fahrzeugführer erwarten eine Geldbuße und ein Fahrverbot.Am 06.12.16, gegen 00:05 Uhr, wurde in der Zeulenrodaer Straße der Fahrer eines VW Caddy einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 46-jährigen einen Wert von 0,74 Promille.Die Ordnungswidrigkeit wird mit einer Geldbuße und Fahrverbot geahndet.Am 05.12.16, gegen 16:00 Uhr, ereignet sich in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße ein Unfall im Begegnungsverkehr. Dabei wurde bei der Anzeigeerstatterin der linke Außenspiegel ihres Fords Fiesta beschädigt. Nach einem kurzen Wortgefecht unter den Unfallbeteiligten entfernte sich der Unfallgegner von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeuges und die Art seiner Beteiligung gegenüber der Feststellungsberechtigten ermöglicht zu haben.