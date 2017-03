Hochwertige E-Bikes in Neustadt gestohlen und weitere Meldungen der Polizeiinspektion Saale-Orla

Am 26.03.2017, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Triptiser Straße. Das unbeleuchtete Fahrrad fiel einer Polizeistreife auf. Die Beamten hielten den Radfahrer an und stellten im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bei dem 42-jährigen aus dem Saale-Orla-Kreis Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest mit Alkomat ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,87 mg/l. Da nun der Verdacht einer Straftat gegeben war, wurde zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.Am 26.03.2017, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin mit einem Pkw, Skoda Fabia, die Verbindungsstraße von der Harrasmühle in Richtung Lausnitz. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Pkw durch eine Polizeistreife angehalten. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten bei der 58-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Saale-Orla-Kreis Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 mg/l. Da nun der Verdacht einer Straftat gegeben war, wurde zur Beweissicherung bei der Beschuldigten die Entnahme einer Blutprobe veranlasst, ihr Führerschein wurde sichergestellt.Am 26.03.2017, gegen 15.30 Uhr, wurden zwei Jugendliche dabeibeobachtet, wie sie in der Grünanlage bei der Shedhalle auf das Dach einerüberdachten Sitzgruppe stiegen und sich dort niederließen. Dabei wurde dieDacheindeckung beschädigt. Die Täter flüchteten, als sich ein Zeugenäherte. Die Flüchtigen waren mit dunklem Sweatshirt bzw. grünemKapuzenpulli bekleidet. Sachdienliche Hinweise werden an die PI Saale-Orlaerbeten.Im Zeitraum vom 23.03.2017, 17.50 Uhr, bis 26.03.2017, 09.00 Uhr, wurdenam Eiskellerplatz aus einem Schuppen neben einem Wohnhaus zwei EBikesim Wert von ca. 6.000 Euro entwendet. Die Fahrzeuge waren in einemFahrradständer nebeneinander abgestellt. Beide Vorderräder waren mittelseines hochwertigen Schlosses an den Fahrradständer geschlossen undzusätzlich mittels Zahlenschloss zusammengeschlossen. Die Täter drangenvermutlich durch Nachschließen des Türschlosses in den Schuppen ein,durchtrennten das Zahlenschloss, das die beiden E-Bikes verband undentwendeten die Fahrzeuge, wobei die mit dem Fahrradständerverbundenen Vorderräder zurück gelassen wurden. Bei dem Beuteguthandelt es sich um E-Bikes, Fabrikat HAYES, mit Akkus, Fabrikat YAMAHA.Sachdienliche Hinweise werden an die PI Saale-Orla erbeten.Am 26.03.2017, gegen 00.30 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit einem Pkw,Opel Astra mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die NeustädterStraße in Richtung Pößneck-Ost und wurde deshalb durch eine Polizeistreifeangehalten. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 41-jährigen Fahrersaus dem Saale-Orla-Kreis wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. EinVortest bestätigte den Verdacht und ergab eine Atemalkoholkonzentrationvon 0,88 Promille. Außerdem stellten die Beamten drogentypischeAuffälligkeiten bei dem Mann fest. Der Beschuldigte verweigerte sowohl dieMitwirkung bei einem Drogentest als auch die Blutentnahme. Die Entnahmeeiner Blutprobe erfolgte deshalb erst nach richterlicher Anordnung zurBeweissicherung.