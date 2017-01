Jugendlicher attackiert Neunjährigen und weitere SOK-Polizeimeldungen

Am 11.01.2017, 07.05 war ein neunjähriger Schüler, der zu Fuß vom Elternhaus in die Schloss-Schule unterwegs war, in der Leonhard-Frank-Straße von einer unbekannten männlichen Person ohne erkennbaren Anlass angegriffen. Der Unbekannte attackierte das Kind wortlos mit einem Faustschlag gegen den Oberkörper. Das Kind erlitt dadurch Schmerzen und leichte Verletzungen.Der unbekannt Täter wird folgendermaßen beschrieben:Männlich, ca. 170 cm groß, etwa 16 Jahre alt, schlanke Gestalt, blonde Haare, hellblaue Jacke, schwarze Jeans.Sachdienliche Hinweise werden an die PI Saale-Orla erbeten.Am 11.01.2017, 23.10 Uhr stellte eine Streifenbesatzung in derSchlettweiner Straße einen Pkw, Audi A3, fest, der ohne dievorgeschriebene verkehrsrechtliche Zulassung von einem Betriebsgeländeauf einen Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum gefahren und dortabgestellt wurde. Das Fahrzeug war zudem nicht versichert und versteuert.Gegen den 31-jährigen Fahrzeugführer aus dem Saale-Orla-Kreis wurdeStrafanzeige erstattet.Am 11.01.2017, 11.15 Uhr, fuhr ein Fahrzeugführer mit einem Pkw, SkodaYeti, aus einer Grundstücksausfahrt in die Absanger Straße und stieß dabeigegen eine Umfriedungsmauer am gegenüberliegenden Fahrbahnrand.Obwohl der Pkw und die Mauer dabei beschädigt wurden, setzte der 66-jährige Beschuldigte aus dem Saale-Orla-Kreis seine Fahrt pflichtwidrig fortund entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen ihn wurde Strafanzeigeerstattet.