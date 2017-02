Kabeldieb gesucht, Wildunfälle und weitere Greizer Polizeimeldungen vom 13. Februar

Zeulenroda-Triebes: Im Zeitraum zwischen dem 05.02.2017 und dem 12.02.2017 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Holzschuppen im Bereich Flur Sträudig. Aus diesem entwendeten die Täter 38 Meter Kupferkabel von einer Holzkabeltrommel und circa 25 Meter loses Kabel. Der Gesamtwert beträgt circa 500 Euro.Auma-Weidatal: In der Nacht des 12.02.2017, gegen 23:30 Uhr kollidierte ein aus Richtung Wöhlsdorf kommender Pkw-Fahrer mit einem über die Fahrbahn rennenden Reh. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung des 35-Jährigen Skoda-Fahrers kollidierte er mit dem Reh. Am Fahrzeug entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Das Reh entfernte sich nach dem Zusammenstoß in den Wald.Zeulenroda-Triebes: Etwa 200 Meter vor dem Abzweig Mehla sprang am 12.02.2017, gegen 20:30 Uhr ein Reh über die Landstraße 1083. Ein aus Richtung Triebes kommender Fahrer eines Pkw Honda konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß mit dem Tier zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Am Fahrzeug selbst entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Reh verendete an der Unfallstelle.Zeulenroda-Triebes: Am frühen Sonntagabend (12.02.2017), gegen 17:25 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Landsstraße 1087 in Richtung Zeulenroda, als ca. 300m nach dem Abzweig Zadelsdorf ein Reh über die Straße rannte. Dem 20-jährigen Fahrzeugführer war es nicht mehr möglich, den Zusammenstoß mit dem Reh zu verhindern. Personen wurden jedoch nicht verletzt, das Reh rannte in den angrenzenden Wald.