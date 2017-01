Kind am Neujahrsnachmittag durch Silvesterböller verletzt

Ein Kind wurde am Sonntagnachmittag in Bad Lobenstein durch einen Silvesterböller verletzt.

Der neunjährige Syrer spielte nach ersten Erkenntnissen mit zwei weiteren Kindern auf einem Spielplatz in der Richard-Köcher-Straße. Dabei hantierten die Kinder offenbar mit zuvor gefundenen Böllern, wobei es gegen 14.10 Uhr aus noch unklarer Ursache zur Explosion eines Böllers in den Händen des Neunjährigen kam.Das Kind erlitt nach derzeitigen Informationen der Polizei leichte Verbrennungen an beiden Händen und kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Klinikum. Die Schleizer Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen des Vorfalls.In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, welche die Kinder am Sonntagnachmittag im Umfeld des Spielplatzes bemerkten. Hinweise zum Unfallgeschehen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.