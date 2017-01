Kripo Gera warnt vor Trickbetrügern

Die Kriminalpolizei Gera warnt aktuell vor Trickbetrügern.

Am gestrigen 18. Januar erhielt eine ältere Bürgerin aus Greiz einen Anruf einer männlichen Person, die sich als ein Verwandter ausgab und eine Notlage vortäuschte, um an Bargeld zu gelangen. Durch das besonnene Verhalten der Dame kam es nicht zur Übergabe von Bargeld.Sollten Personen Opfer solcher Straftaten geworden sein oder mit den angeblichen Verwandten noch in telefonischem Kontakt stehen, wird gebeten, die Notrufnummer 110 zu wählen.