Polizeimeldung vom 17. Januar: 43-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Zeulenroda-Triebes : Am Waldstadion |

Am Montag (16.01.2017), gegen 09:45 Uhr ereignet sich Am Waldstadion, in der Fahrbahnverengung, ein Verkehrsunfall in dessen Folge eine 43-jähre Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde.

Der Vorrang in der Engstelle ist durch Verkehrszeichen geregelt. Die Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw Fiat Punto trotz Negativbeschilderung in die Engstelle ein, da sie einschätzte dass sich, der im Gegenverkehr befindliche, VW Crafter noch in ausreichender Entfernung vor der Engstelle befand. Der 31-jährige Fahrzeugführer des VW Crafter bemerkte bei seiner Annäherung den sich bereits in der Engstelle befindlichen Pkw Fiat und versuchte zu bremsen. Auf winterglatter Fahrbahn rutschte der Kleintransporter aufgrund nicht an die Wetterverhältnisse angepasster Geschwindigkeit gegen den Pkw Fiat. Infolge der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.