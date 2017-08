Portemonnaie in Greizer Supermarkt gestohlen und weitere Polizeimeldungen vom 18. August

Auma-Weidatal: Am Donnerstag (17.08.2017), gegen 11:00 Uhr, befuhren ein 55- jähriger Mann mit einem Traktor und ein 87- jähriger Mann mit seinem Hyundai die Schleizer Straße in Fahrtrichtung Schleiz. An der Einmündung zur Landstraße 1087 wollte der Traktorist dem nach links abknickenden Verlauf der Vorfahrtsstraße folgen. Der Pkw Fahrer übersah dies und setzte zum Überholen des Traktors an. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Traktor kippte in der Folge um und der Traktorfahrer wurde verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.Greiz: Am Donnerstag (17.08.2017), zwischen 11:00 und 11:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in der Reichenbacher Straße einer Frau die Geldbörse aus der Handtasche.Nach bisherigen Ermittlungen wurde sie von einem Mann angerempelt, als sie sich über eine Kühltruhe beugte. Unmittelbar darauf stellte sie fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche befand.Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661- 6210 in Verbindung zu setzen.Greiz: Am Donnerstag (17.08.2017), zwischen 05:30 und 17:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Vorderrad eines Fahrrades, welches an einem Gitter am Bahnhof angeschlossen war.Das Rad hatte eine weiße Felge und schwarze Speichen.Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210 in Verbindung zu setzen.Greiz: Unbekannte beschmierten im Zeitraum zwischen Sonntag (13.08.2017) und Mittwoch (16.08.2017) circa 30 Wahlplakate mit schwarzer Farbe. Die Plakate waren im gesamten Stadtgebiet angebracht. Die Polizei hat die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.Greiz: Im Bereich der Prof.-Dr.-Schneider-Straße rissen am Donnerstag (17.08.2017), gegen 23:00 Uhr Unbekannte mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien ab. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Auch in der Carolinenstraße und am Neustadtring wurden Plakate aufgefunden. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.