Reizgas-Attacke, Holzdiebstahl und weitere Polizeimeldungen für den Saale-Orla-Kreis vom 13. März

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis: Die Schleizer Polizei ermittelt aktuell gegen zwei junge Männer aus Bad Lobenstein wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die beiden 17-jährigen Albaner stehen in Verdacht, am Freitag zwei 18-jährige Deutsche in Bad Lobenstein mit Reizgas besprüht und dabei verletzt zu haben. Nach ersten Zeugenaussagen sollen die beiden Asylbewerber die jungen Männer gegen 13.45 Uhr in einem Park angesprochen und dann angegriffen haben. In der folgenden Auseinandersetzung trugen die deutschen Männer leichte Verletzungen an den Augen sowie den Händen davon.Die Ermittlungen zu Ursache und Hergang der Auseinandersetzung dauern derzeit noch an.Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis: Etwa 20 Raummeter Holz stahlenUnbekannte bereits Ende Februar bei Saalburg-Ebersdorf. Die Unbekanntenließen im Zeitraum zwischen dem 24.02.2017 und dem 27.02.2017 im Waldbei Wernsdorf zum Abtransport bereitgelegtes Fichtenholz mitgehen. DieDrei-Meter-Stücke waren unmittelbar an einem Forstweg abgelagert. AufGrund der Menge des Diebesgutes wird vermutet, dass die Täter einenHolzlaster mit Kran zum Abtransport des Industrieholzes nutzten. DieSchleizer Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 03663/4310 in derPolizeiinspektion.Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis: Am Sonntag gegen 13.20 Uhr wurdeeine Sachbeschädigung in der Heinrich-Behr-Straße angezeigt. Ein Pkw VWPolo war auf einer Parkfläche vor dem Sanitätshaus geparkt. DasSpiegelglas, die Spiegelglashalterung sowie ein Teil des Gehäuses deslinken Außenspiegels lagen links neben dem Fahrzeug. Die Beschädigungwurde vermutlich durch Treten oder Schlagen mutwillig herbeigeführt. EinVKU kann auf Grund der Straßenbreite, Straßenführung (Einbahnstraße)und der Parksituation ausgeschlossen werden. Der Schaden beträgt ca.100,- EUR.Mielesdorf, Saale-Orla-Kreis: Am Sonntag wurde der Einbruch in eineScheune angezeigt. Der bzw. die unbekannten Täter begaben sich auf dasGrundstück des Geschädigten und entwendeten aus der hinter demWohnhaus befindlichen Scheune einen Hochdruckreiniger der MarkeKärcher. Der Diebstahl hat sich zwischen dem 11.03.2017, 16:00 bis12.03.2017, 08:15 Uhr ereignet.