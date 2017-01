SOK-Polizeimeldungen: Körperverletzungen, Brände und mehr zu Silvester und Neujahr!

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis - Im Zeitraum 29.12.2016, 16:00 Uhr, bis 30.12.2016, 09:15 Uhr, wurde(n) durch unbekannte(n) Täter in der Bushaltestelle am Leonberger Platz ein verzinkter Abfallbehälter mittels pyrotechnischen Mitteln zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro beziffert.Am 31.12.2016, gegen 01:30 Uhr, befuhr der 20jährige Fahrer eines grauen Pkw Audi die Wurzbacher Straße stadteinwärts. Durch eine Gruppe von Jugendlichen, welche sich Höhe Tulpenweg aufhielt, wurde ein Knaller auf die Straße geworfen. Der Böller explodierte in dem Moment, als der Pkw auf diese Höhe war. Schäden am Pkw müssen noch geprüft werden.Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der Telefon 03663/4310 entgegen!Pößneck, Saale-Orla-Kreis - Aus einer Wohnung in der Julius-Fucik-Straßewurden am 31.12.2016, um 17:00 Uhr, durch Jugendliche Raketenabgefeuert. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass dieJugendlichen die Raketen gezielt gegen einen Wohnblock in der Julius-Fucik-Straße schossen. So wurde unter anderem das Kinderzimmer in derWohnung der Anzeigenerstatterin angegriffen. Im Fensterrahmen und aufder hinter dem Fenster befindlichen Wickelkommode wurden Rußpartikelfestgestellt.Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der Tel. 03663/4310entgegen! Wurden noch weitere Wohnungen in der Julius-Fucik-Straße2-10 angegriffen?Gegen 20:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem weiteren Vorfall mitBöllern. Eine 56jährige Pößneckerin befand sich mit ihrem Hund auf demGehweg, als eine männliche Person aus einem Fenster einen Böller direktvor ihre Füße warf. Später ging die Frau zur Klingel, um abzulesen, wer sieangegriffen hat. Auch hier warf der Beschuldigten Böller nach ihr, als sie sichnäherte und wieder wegging. Anzeige wegen Körperverletzung wurdeaufgenommen.Am 31.12.2016, ca. 23.45 Uhr, sollte durch die eingesetzten Beamten in derFriedrich-Engels-Straße ein 25jähriger Mann einer Personenkontrolleunterzogen werden. Hierbei verweigerte er die Preisgabe seiner Identität,versuchte sich vom Kontrollort zu entfernen und wehrte sich gegen dasFesthalten der Polizeibeamten. Bei der Inaugenscheinnahme seinesmitgeführten Rucksackes wurden darin 39 illegale Feuerwerkskörperaufgefunden. In der weiteren Folge wurde die Wohnung des Mannesdurchsucht. Hier wurden weitere strafrechtliche relevante Gegenständeaufgefunden. Insgesamt wurden neun Ermittlungsverfahren gegen denBeschuldigten eingeleitet.Am Neujahrstag, um ca. 00:30 Uhr, kam es in der Rosa-Luxemburg-Straßezu einer weiteren Körperverletzung im Zusammenhang mit Pyrotechnik.Durch eine Gruppe von Jugendlichen wurde ein Knaller unter ein geparktesFahrzeug geworfen. Der Fahrzeugeigentümer stellte daraufhin den„Böllerwerfer“ zur Rede. Dieser reagierte sehr aggressiv und fasste denEigentümer am Kragen. Dieser reagierte darauf und nahm seinen Angreiferin den Schwitzkasten. Hier griffen dann weitere Beteiligte mit ein und zogenden allein agierenden Fahrzeugeigentümer zurück und über den Rasen.Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert.Während dieser Anzeige wurde ein weiterer Sachverhalt bekannt. Gegen00:50 Uhr wurde durch eine Gruppe männlicher Jugendlicher ein Knallkörperin Richtung einer Gruppe anderer Jugendlicher, welche Feuerwerkskörpergelagert hatten, geworfen. In der Folge kam es zu Rangeleien undTätlichkeiten zwischen den Beteiligten, wobei mehrere leicht verletzt wurden.Anzeigen wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der Tel. 03663/4310entgegen!Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis - Böller waren im Neustädter OrtsteilBörthen Anlass einer Körperverletzung. Am 31.12.2016, um 20:45 Uhr,versammelten sich mehrere Familien auf dem Dorfplatz, um ein kleinesFeuerwerk für ihre Kinder zu veranstalten. Hierbei wurden von einer Personvon einem Balkon zwei Mal sehr laute Böller in Richtung der Gruppegeworfen. Ein beherzter Vater ging in Richtung Balkon, und rief der Personzu, dass zu unterlassen, da Kinder beteiligt sind. Als der Familienvaterwieder auf den Dorfplatz zurück kam, begab sich der Unbekannte vomBalkon ebenfalls auf den Dorfplatz und packte den Familienvater am Kragen.Mehrere Männer versuchten dazwischen zu gehen. Dennoch wurde derFamilienvater vom Beschuldigten mit der rechten Hand ins Gesichtgeschlagen und am Kinn verletzt. Ein zweiter Schlag konnte durch dasEingreifen weiterer Personen vereitelt werden. Der Beschuldigte fing in derweiteren Folge noch eine Diskussion mit einem anderen Besucher desDorfplatzes an und warf eine Flasche nach diesem, bevor er sich in seinHaus begab. Die Polizei hat die entsprechenden Anzeigen wegen(gefährlicher) Körperverletzung aufgenommen.Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der Tel. 03663/4310entgegen!Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis - Der 48jährige Fahrer eines silbernenPKW Mercedes stellte sein Fahrzeug am 30.12.2016 auf dem Stadtparkplatzin der Lobensteiner Neustadt ab. Als er gegen 10:00 Uhr zu seinem Pkwzurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pkw beschädigt wurde.Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis - An einem weißen Lkw Citroen, welcherin der Hugo-Müller-Straße 1 im Zeitraum 27.12.2016 bis 30.12.2016abgeparkt war, wurde(n) durch unbekannte(n) Täter das Spiegelglasbeschädigt.Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt die PI Saale-Orla unter der Tel.03663/4310 entgegen!Am 01.01.2017, gegen 01:00 Uhr, kam es in Triptis in der AumaischenStraße zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. In einemunbewohnten, einsturzgefährdetem Haus brannte ein Sessel. DerFeuerschein im Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes wurde durcheinen Anwohner entdeckt, der beim Rauchen zufällig aus dem Fensterschaute. Dieser alarmierte die Feuerwehr, welche den Sessel löschenkonnte, ohne dass die restliche Bausubstanz angegriffen wurde.Ursächlich für den Brand könnte ein durch die Fensteröffnung gelangterBöller sein. Verletzt wurde niemand.Oettersdorf, Saale-Orla-Kreis - Am 01.01.2017, gegen 01:15 Uhr, kamendrei junge Leute an ihrer Wohnanschrift an und wurden dort von einem34jährigen alkoholisierten Oettersdorfer tätlich angegriffen und beleidigt. DerTatverdächtige gab gegenüber der Polizei eine andereSachverhaltsschilderung an. Der genaue Tathergang muss im Rahmen derErmittlungen und im nüchternen Zustand der Beteiligten erhellt werden.Pößneck, Saale-Orla-Kreis - Während einer Polizeikontrolle in der BreitenStraße, durch die in der Silvesternacht eingesetzten Polizeibeamten, wurdenbei einem 36jährigen Mann Betäubungsmittel aufgefunden. Anzeige wurdeaufgenommen.Triptis, Saale-Orla-Kreis - Am 30.12.2016, gegen 23:30 Uhr, wurde in derBahnhofstraße ein 36jähriger Mann kontrolliert, weil die Beleuchtung amFahrrad nicht funktionierte. Bei der weiteren Kontrolle wurde bekannt, dassder 36jährige im Besitz von Betäubungsmitteln ist. Das unbeleuchteteFahrrad wurde polizeilich überprüft. Mithilfe der Rahmennummer wurdefestgestellt, dass dieses 2015 entwendet wurde. Das Fahrrad wurdesichergestellt.