SOK-Polizeimeldungen vom 3. Januar: 16 Unfälle durch Wintereinbruch und weitere Vorkommnisse

Erhöhtes Verkehrsunfallgeschehen im Saale-Orla-Kreis

Die Einsatzkräfte der PI Saale-Orla nahmen im Zeitraum vom 02.01.2017, 00.00 Uhr; bis 03.01.2017, 06.00 Uhr, insgesamt 16 Verkehrsunfälle auf. Alleine elf der Unfälle ereigneten sich in Verbindung mit der einsetzenden Straßenglätte.Herausragende Unfälle waren:Am 02.01.2017, 10.20 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit einem Pkw, Dacia Sandero, die L 1102 vom Keilaer Kreuz in Richtung Moxa. Etwa 1 km vor Moxa kam ihm ein Fahrzeugführer mit einem Pkw, VW Polo, entgegen, der die Kontrolle über seinen Pkw verlor und über die Fahrbahnmitte auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet, wo es zum Frontalzusammenstoß kam. Dabe wurden im Dacia der 65jährige Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin, im VW der 83-jährige Fahrer und seine 76-jährige Beifahrerin verletzt. Alle Verletzten wurden mit ins Krankenhaus eingeliefert, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die beteiligten Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren undAm 02.01.2017, 18.10 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit einem Pkw,Citroen C5, die L 1077 aus Richtung Neustadt in Richtung Dittersdorf. EinFahrzeugführer befuhr mit einem Lkw, Mercedes Sprinter, die L 2350 ausRichtung Dreba kommend und beabsichtigte, die L 1077 in Richtung Linda-Köthnitz zu kreuzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt (Zeichen 206:„STOP“) und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbeiwurden die beteiligten Kfz so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereitwaren. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die aufnehmendenBeamten bei dem 21jährigen Unfallverursacher Anzeichen fürBetäubungsmitteleinfluss fest. Ein Drogentest verlief positiv auf das illegaleBetäubungsmittel Amphetamin. Zur Beweissicherung wurde die Entnahmeeiner Blutprobe veranlasst, die Weiterfahrt wurde dem Beschuldigtenuntersagt.Am 02.01.2017, 12.50 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin mit einem Pkw,Opel Corsa, die K 206 von Gertewitz in Richtung Grobengereuth. Etwa 100m vor Grobengereuth verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihrFahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einenTelefonmast, wodurch die Telefonleitung abriss. Am Pkw entstandSachschaden.Im Zeitraum vom 31.12.2016, 18.00 Uhr, bis 02.01.2017, 17.00 Uhr, wurdenin der Dorfstraße an einem geparkten Pkw VW Golf die Heckscheibe sowiezwei Seitenscheiben durch bislang unbekannte Täter beschädigt.Sachdienliche Hinweise werden an die PI Saale-Orla erbeten.Sachbeschädigungen durch pyrotechnische Gegenstände in Schleiz1) Im Zeitraum vom 29.12.2016, 13.00 Uhr, bis 01.01.2017, 14.00 Uhr:Hausbriefkasten eines Reihenhauses am Markt2) Im Zeitraum 31.12.2016 bis 01.01.2017, 01.30 Uhr:Hausbriefkasten und Haustür eines Wohn-/Geschäftshauses in derGartengasseSachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern werden an diePI Saale-Orla erbeten.Am 02.01.2017, 09.10 Uhr wurden in der Parkanlage, im Umfeld derEisdiele folgende Schäden festgestellt: Ein Papierkorb aus Metall mittelspyrotechnischem Gegenstand zerstört, mehrere Papierkörbe sowie eineMetalltür mit roter Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise zu den bislangunbekannten Tätern werden an die PI Saale-Orla erbeten.Am 29.12.2016 betraten ein 25-jähriger Mann sowie eine 18-jährige Frau,beide aus dem Saale-Orla-Kreis, einen Supermarkt in der Saalfelder Straße,obwohl ihnen wegen vorangegangener Ladendiebstähle Hausverbot erteiltworden war. Gegen die Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet.Im Zeitraum vom 31.12.2016, 12.15 Uhr, bis 01.01.2017, 13.15 Uhr, wurdedie Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäftes in der Ernst-Thälmann-Straße mittels eines Schlagwerkzeugs durch bislang unbekannte Täterbeschädigt. Durch den Einschlag mit einem unbekannten Werkzeugentstand ein Loch in der Scheibe sowie mehrere Risse im Glas.Sachdienliche Hinweise werden an die PI Saale-Orla erbeten.