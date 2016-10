SOK-Polizeimeldungen vom 6. Oktober: Unfälle, Unfallfluchten und Einbruch in eine Tannaer Firma

Verkehrsunfallfluchten

Unfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Fahrradfahrer abgestürzt

Einbruch in Firma

Am gestrigen Tag kam es in Lichtenbrunn um 07:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines Pkw Kia befuhr die Straße von Bad Lobenstein in Richtung Lichtenberg. Am Ortseingang von Lichtenbrunn kam ihr ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Da dieser nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt, kam es zu einer seitlichen Kollision. Dabei wurde der linke Außenspiegel getroffen, welcher zu Bruch ging. Der Fahrer entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Am Kia entstanden ca. 200,- EUR Sachschaden. Hinweise zum Unfallverursacher, zu dem keine weiteren Angaben gemacht werden konnten, an die PI Saale-Orla, Tel. 03663/431-0.Eine weitere Unfallflucht wurde am gestrigenTag angezeigt, welche sich bereits am 04.10.2016 ereignete. Derbeschädigte Pkw VW Polo wurde im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 17:15 Uhrauf dem Schleizer Schulplatz geparkt. Das Fahrzeug stand längs am rechtenFahrbahnrand in Fahrtrichtung Elisenstraße / Greizer Straße. Im Tatzeitraumparkte vermutlich ein unbekannter heller (bis weißer) Pkw hinter demstehenden Fahrzeug ein oder aus und touchierte es an der linkenAußenseite der hinteren Stoßstange. Es entstand Lackschaden in Formoberflächigen Kratzer. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es nicht. DerSchaden wurde auf ca. 250,- EUR beziffert. Zeugenhinweise ebenfalls andie PI Saale-Orla in Schleiz.Zu einem Verkehrsunfall zwischeneiner Fußgängerin und einem Pkw VW Golf kam es am gestrigen Tag um09:40 Uhr in der Straße der Jugend. Der 84-jährige Fahrer des Pkw befährtdie Straße der Jugend aus Richtung Stadtmitte kommend in FahrtrichtungAbzweig Wurzbacher Straße. Auf Höhe der Einfahrt zur Feuerwehrüberquert vom rechten Gehweg aus eine 80-jährige Fußgängerin dieFahrbahn. Hier kommt es zwischen der Stoßstange und dem Beinbereichzu einer leichten Kollision. In Folge der Berührung stürzt die Fußgängerin aufdie Fahrbahn und zieht sich hierbei eine Verletzung am linken Bein zu. Siewird durch den herbeigerufenen Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhausverbracht.Durch einen Polizeibeamten, der am03.10.2016 gegen 15:20 Uhr privat unterwegs war, wurde ein 27-jährigerabgestürzter Radfahrer im Bereich der Hopfenmühle am Hohenwartestauseefestgestellt. Der Radfahrer war auf einer Wurzel ausgerutscht und einenHang hinunter gestürzt. Er lag unterhalb des Bockfelsen und war an Arm undBein verletzt. Durch den Beamten wurde sofort das am Stausee stationiertePolizeiboot zur Hilfe gerufen. Die Person wurde auf das Polizeibootverbracht und notdürftig die Wunden versorgt. Weiter wurde das sich imGewässer befindliche Fahrrad geborgen. Im Anschluss wurde die Personzum Campingplatz Portenschmiede gebracht und dort an die Rettungskräfteübergeben. Die Person wurde dann zu weiteren Behandlung insKrankenhaus überführt.: Im Zeitraum vom 04.10.2016 17:15 Uhr zum05.102016, 07:15 Uhr, wurde in eine Firma in der Zeppelinstraßeeingebrochen. Der bzw. die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zurFirma und drangen in den Verkaufsraum ein. Aus diesen wurden dann 6Motorsägen und eine Heckenschere der Marke Stihl entwendet. DerSchaden beläuft sich auf ca. 4050,- EUR.