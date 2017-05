Sperrungen und Umleitungen in und um Berga

Vom 7. Juni 2017 bis voraussichtlich Oktober 2018 wird die Firma Streicher Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG im Auftrag des Straßenbauamts Ostthüringens die B 175 im Bereich des Schloßbergs in Berga/Elster unter Vollsperrung ausbauen.

Der Verkehr wird über die B175 (Seelingstädt) – L1081 (Rückersdorf) – L1082 (Linda-Kreisverkehr Gera-Röppisch) – B92 (Wolfsgefährt-Weida) geführt. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.Abhängig vom Baufortschritt kann in den Wintermonaten eventuell eine Durchfahrt ermöglicht werden. Dazu werden im laufenden Fortgang weitere Informationen bekanntgegeben.Zusätzlich wird im Zeitraum vom 07.06.2017 bis voraussichtlich 16.07.2017 wird durch die Firma Max Bögl Stiftung GmbH & Co. KG ebenfalls im Auftrag des Straßenbauamts Ostthüringens eine Deckensanierung der B175 vom Markersdorfer Kreuz bis Kleinkundorf vorgenommen. Auch diese Arbeiten sind nur unter Vollsperrung möglich. Die Fahrbeziehung zwischen Markersdorf und Wolfersdorf bleibt halbseitig mit Verkehrsregelung über Lichtzeichenanlage erhalten. Der Umleitungsverkehr wird über die L2336 (Wolfersdorf-Gauern) – L1082 (Linda) in Richtung Zwickau über die L1081 (Rückersdorf) und in Richtung Weida über die L1082 (Kreisverkehr Gera-Röppisch) – B92 (Wolfsgefährt) geführt. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildet.Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Vorsicht gebeten.