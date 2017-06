Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Moßbach ein

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Moßbach wurde am Montag der Schleizer Polizei angezeigt.

Demnach hatten unbekannte Täter die Wohnungstür, die offenbar nur ins Schloss gezogen und nicht verschlossen war, geöffnet.Im Haus durchsuchten der oder die Einbrecher dann mehrere Zimmer und entwendeten neben Bargeld auch Uhren und Schmuck. Der Gesamtwert der Beute wurde mit rund 3.500 Euro beziffert.Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich im Tatzeitraum mehrere ortsfremde Personen mit südländischem Aussehen in der Ortschaft auf. Möglicherweise kundschafteten die Fremden die Gebäude aus. Zeugen zufolge hatten die unbekannten Männer bei Anwohnern geklingelt und diese um ein Glas Wasser gebeten. Ein Zusammenhang mit dem Einbruch in das Einfamilienhaus wird derzeit von der Polizei untersucht.Weitere Hinweise zu verdächtigen Personen, insbesondere zu von ihnen genutzten Fahrzeugen, nimmt die Kripo Saalfeld entgegen. Telefon 03672/417-1464.Die Polizei rät zudem, Fenster vor dem Verlassen des Hauses oder der Wohnung auch bei nur kurzer Abwesenheit zu schließen und Türen abzuschließen, um Unbefugten den Zutritt zu Haus und Wohnung nicht zu erleichtern.