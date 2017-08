Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Greiz-Silberloch

Am Dienstag, 15. August, kam es am Gommlaer Berg zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mini-Fahrer die Bundesstraße 92 aus Greiz in Richtung Silberloch. Dabei beabsichtigte er, in Richtung Zeulenroda zu fahren. Der 68-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt eines 18-jährigen VW-Fahrers, welcher von Dasslitz kommend, in Richtung Greiz fuhr. Folglich kam es zur Kollision, wobei beide Fahrzeugführer verletzt wurden. An beiden Pkw entstand Sachschaden.