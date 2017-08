Vermisste Altenburger Kommunalpolitikern tot, Kripo ermittelt noch

Offiziell meldet die Polizeidirektion Gera dazu am heutigen Montag: "Nach dem Auffinden einer toten weiblichen Person am Samstag, 12.08.2017, führt die Kriminalpolizeistation Altenburg nunmehr ein Todesermittlungsverfahren. In diesem Zusammenhang wurde die Person eindeutig identifiziert. Aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen wird von einer weiteren Berichterstattung abgesehen."