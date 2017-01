Wintereinbruch in Thüringen: Zahlreiche Unfälle auf Thüringer Autobahnen

Kurz vor Mittag des heutigen Donnerstags meldet die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen erneut einem Lkw-Unfall auf der Autobahn:

Auf der A 4 Richtung Frankfurt am Main, kurz vor dem Kreuz Erfurt, steht der Lkw quer. Zum Glück gibt es keine Verletzten. Mindestens ein Fahrstreifen ist frei - keine Vollsperrung! Die Unfallzeit war 11.25 Uhr.Betroffen war die A 4 von Erfurt bis Gera und die A 9 südlich des Hermsdorfer Kreuzes. Herausragende Unfälle waren:Ein Pkw, Kleinbus und Lkw verunfallen. Beim Lkw läuft Diesel aus. Im Kleinbus werden alle 9 Insassen leicht verletzt, darunter ein Baby.70 Minuten Vollsperrung. Am Stauende Auffahrunfall 2 Lkw ohne Verletzte.Ein Lkw dreht sich und prallt in die Leitplanke. Beifahrer wird leicht verletzt. Diesel läuft aus.Pkw überschlägt sich. Fahrerin leicht verletztZur Zeit läuft der Verkehr aufgrund der glatten Fahrbahn auf der A 9 im Bereich Dittersdorf/Triptis insbesondere bei den Lkws nur schleppend voran.