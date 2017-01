Am Sonntag Abend kurz nach 18 Uhr bemerkte der Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges während der Fahrt auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Sparnberg und Pottiga Rauch, der aus dem Motorraum drang. Als der 29-Jährige auch Flammen im Motorraum bemerkte, stoppte er außerhalb der Fahrbahn den Unimog und öffnete die Motorhaube. Darauf hin fachte das Feuer an. Der 29-Jährige lief, um Hilfe zu organisieren, in die etwa einen Kilometer entfernte Ortschaft Sparnberg. Von hier aus alarmierte er die Rettungsleitstelle.Trotz des Einsatzes mehrerer Feuerwehren konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Räumfahrzeug völlig ausbrannte. Personen waren aber nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden wurde mit 40.000 € beziffert.