Zwei Verletzte bei Unfall am Hohenölsener Kreuz

Am Dienstag, 20.06.2017, um 17:45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin die Landstraße aus Richtung Hohenleuben in Richtung Bundesstraße 92. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines VW-Fahrers (40 Jahre), der aus Richtung Weida kam, und kollidierte mit dessen Pkw. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt, an den Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden.