11. Internationales Militär-Kammermusik-Festival 2016 Thüringen in der Wisentahalle Schleiz

11. Internationales Militär-Kammermusik-Festival 2016 Thüringen

Die Kreissparkasse Saale-Orla möchte Sie am19. November 2016, 19.00 Uhr, zu einem Benefizkonzert zu Gunstender Kinderhilfestiftung e.V. Jena in die Wisentahalle Schleiz einladen.Das 11. Internationale Militär-Kammermusik-Festival in Thüringen gastiert auch in diesem Jahr in Schleizund will mit neuen Klängen die Zuhörer in der Wisentahalle begeistern.Dabei sind in diesem Jahr die Klarinettistinnen des Luftwaffenmusikkorps Münster und das Tuba-Ensemble des Heeresmusikkorps Koblenz.Gemeinsam werden die beiden Ensembles der Bundeswehr das Konzert bestreiten.Das Klarinettenquartett aus Münster, bestehend aus vier Soldatinnen zieht bereits seit einigen Jahren Fans aus Nah und Fernin ihre Konzerte und brilliert mit hoher Klangvielfalt und einer musikalischer Bandbreite.Das Tuba-Ensemble "Die Bas(s)tion“ stellt dabei ein besonderes Highlight dar und ist eine neu gegründete Kammermusikformation des Heeresmusikkorps Koblenz,die sich von Beginn an mit musikalischer Eigenständigkeit präsentieren möchte.Die außergewöhnliche Besetzung besteht aus zwei Euphonien (optional Basstrompeten), zwei F-Tuben, einer B-Tuba und Percussion.Mit sonorem und zugleich elegantem Spielgefühl greifen die professionellen Musiker verschiedenste Musikstile auf und verarbeiten sie geschickt in ihren eigenen Arrangements zu einem neuen Blechbläsersound.„Wir wollen das Publikum mit einem anspruchsvollen Programm und einer ebenso ansprechenden Bühnenperformance begeistern!“,verspricht der Besetzungsleiter und Tubist Hauptfeldwebel Alexander Felz.Seit seinem Debüt bei den Adventskonzerten des Heeresmusikkorps Koblenz im Dezember 2015,bereitet sich das Ensemble mit intensiven Proben und Workshops auf die kommenden Auftritte vor.Das Tuba-Ensemble „Die Bas(s)tion“ kann somit jedes Programm mit einer “besonderen musikalischen Note" von Bach bis Blues bereichern.Zu dem Ensemble zählen neben Hauptfeldwebel Alexander Felz (F-Tuba) noch Stabsfeldwebel Bernd Friedmann (Euphonium/Basstrompete), Hauptfeldwebel Christian Wagenbach (Euphonium/Basstrompete), Stabsfeldwebel Stefan Hallebach (F-Tuba), Hauptfeldwebel Patrick Winter (B-Tuba) und Hauptfeldwebel Thomas Wünschel (Percussion).Tickets sind erhältlich in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla,in der Touristinformation Schleiz und im Kulturamt Neustadt an der Orlasowie an der Abendkasse.