15 Minuten für ein Kunstwerk: Dienstagsführungen im Sommerpalais

Auch im August gibt es wieder die kurzen Mittagsführungen im Greizer Sommerpalais, bei denen jeden Dienstag ein Kunstwerk des Hauses im Mittelpunkt steht.

Wer also 15 Minuten für die Kunst übrig hat, kann dienstags in kurzen Mittagsführungen viel erfahren. Diese sogenannten Impulsführungen sollen den Blick für die oftmals verborgene Bedeutung von Kunst schärfen. Eingeladen sind Museumsbesucher und alle Neugierigen, die Kunst für sich neu erleben möchten oder in der Mittagspause den Alltag für einige Minuten gegen eine spannende Entdeckung eintauschen wollen.Diese Führungen beginnen jeden Dienstag 12.30 Uhr, dauern eine runde viertel Stunde und kosten zwei Euro pro Person.1. August 20178. August 201715. August 201722. August 201729. August 2017