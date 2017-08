165. Hirschberger Wiesenfest vom 18. bis 20.August mit Oldtimertreffen, Partybands und Umzug

von Roland Barwinsky

Die Stadt Hirschberg feiert vom 18. bis 20.August sein 165.Wiesenfest. Für den Ort unweit der Saale ist dies nach wie vor ein wichtiges Ereignis im kulturellen Jahreskalender. Los geht es amauf dem Festplatz mit einem Familiennachmittag mit den gewohnt ermäßigten Fahrpreisen. Im Oberlandstadium ist parallel dazu Nachwuchs-Fußball geplant. Punkt 18 Uhr beginnt dort ein Punktspiel der Kreisoberliga. Der SG FSV Hirschberg/Rosenthal Blankenstein tritt gegen den FSV Schleiz II an. Im Festzelt heißt es um 20.30 Uhr lautstark „O`gstochen is“ mit dem Bürgermeister der Stadt Hirschberg Rüdiger Wohl, dem Chef der Schlossbrauerei Schwarzbach und dem 1.Vorstand des FSV Hirschberg.Parallel dazu ist ein Fackel-und Lampionumzug mit anschließendem Lagerfeuer geplant. Ab 21 Uhr bebt das Festzelt bei der Musik von „BORDERLINE – The Greatest Hits Show“.folgt ab 13 Uhr das 13.Hirschberger Oldtimertreffen. Beteiligt sind daran Teilnehmer aus mehreren Bundesländern, die zunächst ihre sorgsam gepflegten sowie immer fahrtüchtigen Liebhaberstücke vorstellen und sich anschließend mit diesen Autos und Motorrädern auf einen Rundkurs begeben. Im Festzelt beginnt ab 15 Uhr ein Vereins-und Familiennachmittag. Ab 20 Uhr steigt dort eine tönende Fete unter dem Titel „Partyfieber – music for everyone“. Die hierbei Mitwirkenden sind für den Fachmedienpreis 2017 „Beste Partyband Deutschlands“ nominiert.geht es vormittags an gleicher Stelle mit einem gemütlichen Frühschoppen weiter. Für den richtigen Sound sorgen die „Oberlemnitzer Musikanten“. Ab 11 Uhr gibt es im Zelt zudem deftiges Mittagessen. Um 13.30 Uhr beginnt am Museum an der Saalgasse der Umzug durch die Stadt. Aufstellung ist bereits um 13 Uhr. Musik zum Mitsingen und Genießen bis zum Feuerwerk bieten nachmittags im Festzelt die „Los Krachos“. Parallel dazu werden die Preise der Tombola verlost. Es winkt ein Hauptpreis im Wert von 400 €. Das Team von Instyle by Claudia präsentiert außerdem die angesagteste Frisuren-Mode für den bevorstehenden Herbst und Winter. Gegen 22 Uhr beendet das traditionelle Feuerwerk das 165.Wiesenfest. Genauer Ablaufplan unter www.stadt-hirschberg-saale.de.