21. SonneMondSterne am Bleilochstausee

Am kommenden Wochenende, vom 11. bis 13. August, findet in Saalburg zum 21. Mal das Open-Air-Festival "SonneMondSterne" statt.

Die Musikveranstaltung am Ufer des Bleilochstausees besuchten in den Vorjahren pro Tag bis zu 35 000 Besucher. Unter der Führung der Landespolizeiinspektion Saalfeld werden bereits ab Mittwoch, dem 9. August, Polizeibeamte aus ganz Thüringen in und um Saalburg im Einsatz sein, um für Sicherheit zu sorgen. Die Beamtinnen und Beamten sind bestrebt, zu jeder Tages- und Nachtzeit für einen störungsfreien Veranstaltungsverlauf zu sorgen. Sie versuchen, mögliche Gefahren aber auch Straftaten im Zusammenhang mit dem Festival zu verhindern bzw. frühzeitig zu erkennen und abzustellen.In den Vorjahren verliefen die Veranstaltungen trotz der hohen Besucherzahlen ausgesprochen friedlich. So registrierte die Polizei in den Vorjahren nur wenige Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Jedoch stellten die Polizisten bei Kontrollen im Zusammenhang mit der Veranstaltung wiederholt zahlreiche illegale Drogen bei Festivalbesuchern sicher. 2016 fertigten die Beamten in diesem Zusammenhang über 300 Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aus diesem Grund wird es auch in diesem Jahr wieder gezielte Kontrollen durch die Polizei geben. Nachts werden die Bad Lobensteiner Einsatzkräfte jedoch entweder auf Streife in und um Bad Lobenstein oder an der Wache in Saalburg sein. Die Dienststelle am Topfmarkt wird deshalb nachts, von 21 bis 7 Uhr, vorübergehend nicht besetzt sein. Bei den telefonischen Erreichbarkeiten der Polizei im Saale-Orla-Kreis wird sich am Einsatzwochenende hingegen nichts ändern. Die Beamten erreicht man sowohl über die bisherigen Festnetznummern der Dienststellen in Schleiz, Pößneck und Bad Lobenstein sowie in Notfällen natürlich auch über die Notrufnummer 110.Auf Grund der erfahrungsgemäß bereits am Mittwoch einsetzenden Anreisewelle kann es zwischen den Autobahnanschlussstellen Schleiz sowie Bad Lobenstein und dem Veranstaltungsgelände zu erhöhter Verkehrsdichte und Stauerscheinungen kommen. Da die Stauseebrücke in Saalburg dieses Jahr wegen Bauarbeiten für den Fahrzeugverkehr gänzlich gesperrt ist, kann das Festivalgelände nicht über die Landstraße 1095 aus Richtung Ebersdorf und Pöritzsch erreicht werden. Deshalb sollten Festivalbesucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, grundsätzlich die Anfahrt über die L1095 von Schleiz über Gräfenwarth bis Saalburg nutzen.Die Polizei bittet alle Besucher der Veranstaltung, den entsprechenden Beschilderungen zu den Park- und Campingplätzen zu folgen und den Anweisungen der eingesetzten zahlreichen Ordnungskräfte sowie Polizisten nachzukommen.Fernreisenden, die nicht die Veranstaltung oder die Stadt besuchen möchten, wird empfohlen, den Raum Saalburg in der genannten Zeit zu umfahren.Alle weiteren Infos zum SonneMondSterne 2017: http://www.sonnemondsterne.de/