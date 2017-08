38. Wurzbacher Marktfest: Gefeiert wird am nächsten Samstag, 26. August

Markttreiben, Musik und Mega-Stimmung - ein großes Fest lockt am nächsten Samstag auf den Wurzbacher Marktplatz mit den Original Saaletalern

Stimmung und Spaß mit den Original Saaletalern

Buntes Markttreiben und allerlei Köstlichkeiten

Tombola, Glücksrad und sehr viel Regionalität

„Stimmungskanone“ Max Wagner animiert zum Kauf

Das Programm zum Marktfest



„Mit der Superluftrutsche eines Eventservices aus Naumburg haben wir für die Kinder wieder eine besondere Attraktion zu unserem Marktfest organisieren können“, sagt Birgit Hoh, Leiterin der Hauptverwaltung der Stadt Wurzbach und langjährige Organisatorin des Marktfestes.Der absolute Höhepunkt für die Besucher dürfte dagegen der Auftritt der „Original Saaletaler“ sein, die – bekannt aus Radio und Fernsehen – „schon im Vorfeld versprochen haben, viel Stimmung und Spaß zu unserem Marktfest nach Wurzbach zu bringen“, wie Birgit Hoh erzählt, und der Stolz, diese Spitzenunterhalter für das 38. Wurzbacher Marktfest gewonnen zu haben, ist ihr deutlich anzumerken.Zirka 20 Händler werden am nächsten Samstag auf dem Markt in Wurzbach ihre Stände aufbauen, „vor allem Essen und Leckereien“. Ein Team der Stadtverwaltung wird wieder die beliebten Küchle auf der Herdplatte zubereiten. Anschließend werden diese mit Butter und Zucker verfeinert. „Die werden jedes Jahr sehr gut von den Besuchern angenommen“, erzählt Birgit Hoh.Besucher, die regelmäßig zum Marktfest nach Wurzbach kommen, können sich auch wieder auf auf das Glücksrad der AWO, Gebratenes vom Grill von einem ortsansässigen Wirt und natürlich die Tombola der Tanzmädchen vom Karnevalsverein Grün-Gold-Tupfen freuen.Die meisten Händler kommen aus Gera, Sonneberg und Oberweißbach, aber einzelne auch von wesentlich weiter her. Es werden Honigprodukte aus der Region, Gewürze und Kräuter angeboten. Erstmals ist auch eine Frau mit einem Stand mit selbstgemachter Marmelade dabei.Ein kleiner Höhepunkt in den vergangenen Jahren war die Versteigerung auf der Bühne. Doch dieses Mal haben die Wurzbacher so viele Gegenstände zum Versteigern abgegeben, dass dies den Rahmen sprengen würde. Deshalb wird es in diesem Jahr erstmals einen Flohmarkt zum Marktfest geben. Auf die „Stimmungskanone“ Max Wagner – in den vergangenen Jahren Auktionator auf der Bühne – müssen die Besucher dennoch nicht verzichten. Er wird an einem Stand stehen und lautstark zum Kauf von allen möglichen Nützlichen oder einfach nur schönen Dingen animieren – von Autoersatzteilen über Küchengeräte bis hin zu Büchern und Dekoartikeln.Es gibt also viele gute Gründe, am nächsten Samstag nach Wurzbach zu fahren und dort einen schönen Tag zu verleben.Daniel Dreckmann10 Uhr: Eröffnung des 38. Wurzbacher Marktfestes durch den Bürgermeister, anschließend spielt die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Wurzbach- ab 10 Uhr: Markttreiben auf und um den Marktplatz- 13 bis 16 Uhr: Stimmung, Spaß und Unterhaltung mit den „Original Saaletalern“- Auf eine „Superluftrutsche“ dürfen sich alle Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren freuen.Es gibt viele traditionelle Leckereien wie Küchle, Rostgebratenes, u.v.m.Weitere Informationen zur Stadt und zum Fest unter: www.wurzbach.de