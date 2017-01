3D Multivision Südafrika am 2.2. im UT99 Kinocenter Greiz

Eine 3D-Multivisions-Show über Südafrika - Im Land der Zulu findet am Donnerstag den 2.2. um 19.30

im UT99 Kinocenter im Greiz statt.

Ein Teil der Einnahmen kommt dem Lilli e.V. Greiz "Hilfe für Kinder in Afrika" zugute.



Der 3D-Filmemacher und Fotograf Gerald Heinz nimmt Sie mit in das Land der Zulu. Diese Traumreise der Stimmungen und Emotionen in den Norden Südafrikas wird Sie begeistern.

Grandiose weite Landschaften mit Wasserfällen und Canyons verzaubern hier den Reisenden. Durch beeindruckend plastische Bilder wird der Artenreichtum Südafrikas nahezu greifbar auf die Leinwand gebracht.

Safaris bei Tag und Nacht, auf der Suche nach bedrohten Arten. Beobachten Sie hautnah das Großwild der Steppen und erfahren Sie Hintergründe zum Schutz seltener Tiere.

Eindrucksvolle Bild- und Filmsequenzen entstanden im iSimangaliso - Wetland-Park im tropischen Küstengebiet des indischen Ozeans, der mit seiner artenreichen Tier-und Pflanzenwelt zum Weltnaturerbe gehört.

Beim Besuch eines Zulu-Dorfes wird der Tanz der Krieger durch den Klang der Trommel zu einem einprägsamen Erlebnis.

Das Königreich Swasiland, die Drakensberge und der tropische Bergregenwald sind weitere unvergessliche Etappen dieser Reise.

Mit seiner Leidenschaft der 3D Fotografie präsentiert Gerald Heinz seinem Publikum spektakuläres Afrika in einer neuen packenden

Dimension. Durch brillante 3D Projektion in Full-HD Qualität im 3D Kinoformat fühlen Sie sich ganz nah am Geschehen.



Ticketpreise im Vorverkauf ( im Kino UT99): 10 Euro – ermäßigt 9 Euro , Abendkasse: 11 Euro, ermäßigt 10 Euro

Telefonische Reservierung: 03661 – 62910