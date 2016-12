5. Romantischer Weihnachtsmarkt in Blankenberg

Kleines Jubiläum in Blankenberg: Am Samstag, den 10. Dezember, lädt die Saale-Rennsteig-Gemeinde zum fünften Mal zum Romantischen Weihnachtsmarkt ein!

Von 14 bis 20 Uhr werden Händler aus der Region allerlei weihnachtliche Waren und vielerlei Geschenkartikel feilbieten. Zur Auswahl stehen unter anderem florale Geschenkartikel, Imkereiprodukte, weihnachtliche Dekoartikel, Liköre und Marmeladen, Aloe-Vera-Erzeugnisse, Schmuck, Modellbahnartikel und vieles mehr. Und wer noch keinen Weihnachtsbaum für seine gute Stube hat, wird am Vorabend des dritten Advents in Blankenberg garantiert auch fündig.Ein weihnachtliches Programm umrahmt das Markttreiben. So treten die Knirpse aus dem Kindergarten „Spatzennest“ um 14.30 Uhr mit Liedern, Spielen und Gedichten auf und gegen 16.30 Uhr ertönt das Adventsklingen in der Gnadenkirche. Anlässlich des fünften Blankenberger Weihnachtsmarktes startet um 18 Uhr ein Fackelumzug.Im Laufe des Nachmittags können sich die kleinen Weihnachtsmarktbesucher bei Ausritten hoch zu Ross versuchen und tagsüber wartet die Weihnachtbastelstube auf die Kinder, zu denen dann auch schon mal der Weihnachtsmann höchstpersönlich vorbei kommen will.Dass auf dem Blankenberger Weihnachtsmarkt auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist, versteht sich von selbst. Bei Lichterglanz und Glühweinduft sorgt unter anderem eine Grillstation mit deftigen Spezialitäten für kulinarische Angebote. Darüber hinaus gibt es Langós, Fisch und jede Menge Weihnachtsgebäck, Süßwaren sowie winterliche Heißgetränke mit und ohne Alkohol für jeden Geschmack.(grz)