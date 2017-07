7. Heidelbeerfest in Langenwolschendorf lockt Besucher an

7. Heidelbeerfest

Neue Heidelbeerprinzessin gekürt

„Das Wetter ist optimal für die Heidelbeerkultur, die Ernte ist in vollem Gang“, erklärte die neue Heidelbeerprinzessin 2017. Traditionsgemäß hatte der Hofladen und die Gärtnerei in Langenwolschendorf am Samstagvormittag zum Heidelbeerfest geladen.Bereits zum siebten Mal luden die Langenwolschendorfer zum Heidelbeertag ein. Gleichzeitig wurde auch die Freigabe des Feldes zum Pflücken der Früchte durch die Langenwolschendorfer neue Heidelbeerprinzessin bejubelt.Seit Samstag hat Thüringen eine neue Heidelbeerprinzessin. Zum Heidelbeerfest des Hofladens Langenwolschendorf wurde die 20-jährige Romy Weiß aus Löhma zur neuen Heidelbeerprinzessin gekürt.Die Gäste feierten Vormittag ihre Hoheit, die aus einem gut gefüllten Körbchen die köstlichen Heidelbeeren verteilte. Wer wollte konnte am Samstagvormittag Heidelbeermilch probieren.Nicht zuletzt konnten auf der großen Plantage die Heidelbeeren gepflückt werden.Für die Kleinen las die Prinzessin im Heidelbeerfeld Märchen vor und verteilte die leckeren Beeren.