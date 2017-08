750 Jahre Hohenleuben Höhenpunkt am 19.08.17

Gute Stimmung und beste Unterhaltung sind garantiert, wenn der HohenleubenerMarktplatz am 19.08.17 zum Magnet vieler Interessierter wird.Über mehrere Monate hinweg haben viele ehrenamtliche Helfer unser Stadtfest vorbereitet und mit einem abwechslungsreichen Programm dafür gesorgt das für alle Altersklassen das richtige dabei ist.Über unsere Innenstadt verteilen sich zahlreiche Mitmachaktionen, Informationen und Attraktionen für Jung und Alt. Regionale und überregionale Künstler unterhalten auf Bühnen und sorgen damit für beste Stimmung bis 2 Uhr nachts. Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt.Am Fest – Samstag, den 19.08.17 hat „LIKs“ ( Leimsche Initiative zur Kinder- und Jugendförderung e.V.) für die kleinen und großen Kinder ab 10 Uhr eine Hüpfburg zur Verfügung stehen. Außerdem unterstützen wir den örtlichen Jugendclub beim Kinderschminken und haben ab 13 Uhr Hahnenkampf und Bogenschießen organisiert. Doch worauf sich bestimmt die meisten freuen ist unsere Tombola. Wir starten pünktlich 10 Uhr mit dem Verkauf unserer Lose. Es gibt über 600 Gewinne die Kinder- aber auch Erwachsenenaugen zum Leuchten bringen werden. Bei uns gewinnt JEDES Los. Hauptgewinne für die Erwachsenen sind unter anderem Gutscheine im Wert bis zu 100€, ein Kaffeeautomat, 2 Thüros Grills sowie ein Amazon Echo Dot. Doch auch an die Jüngeren haben wir gedacht. Hier zählt zu den Hauptgewinnen ein „echter“ Gabelstapler. Nicht nur die kleinen Lagerarbeiter sind von diesem Kindergabelstapler im Originaldesign der Linde Baureihe begeistert. Zusätzlich gibt es noch Freikarten für die unterschiedlichsten Freizeitmöglichkeiten, angefangen vom Saurierpark, dem Saalemax oder dem Waikiki sowie der Leuchtenburg. Bitte beachten Sie, unsere Tombola hält nur solange der Vorrat reicht!Im unteren Teil des Festgeländes, da wo die Feuerwehr ihr Fahrzeuge ausstellt und Rundfahrten anbietet hält „LIKs“ für Sie eine weitere Überraschung parat. Durch unser Projekt "Hohenleuben gemeinsam stark", welches wir dank großzügiger Unterstützung von "Vielfalt Leben" am 01.06.17 starten konnten, werden an dem Festtag, wenn das Wetter mitspielt

Heiko und Christian Rank von „Stark in Form“

unsere bisherige „Baulücke“ in einer

Schauvorführung mit Graffiti

verschönern.Ab 14 Uhr findet ihr einen weiteren durch „LIks“ betreuten Stand auf dem Kirchplatz. Dort, genau neben der Hauptbühne, werden wir mit einer BAR dafür sorgen, dass sie nicht auf dem trockenen sitzen.Neben den ganzen Attraktionen die wir für Sie vorbereitet haben, stehen natürlich auch noch die ganzen anderen Vereine, wie beispielsweiße der HCV, örtliche Einrichtungen wie z.B. die Kindertagesstätte oder der Jugendclub und Unternehmen mit Ihren Ständen, Ausstellungen und Aktionen zur Verfügung.Am Himmel werden alle Gäste pünktlich um 14.30 Uhr einen weiteren Festteilnehmer sehen können.Es begeistern dann die Segelflieger mit 3 Segel- bzw. Motorfliegern.Durch den BUND Ortsverband Hohenleuben werden stündlich Stadtführungen angeboten.Aber auch die Jugend beteiligt sich an der Durchführung der 750 Jahrfeier.Sie werden auf dem Gelände des Bauwagens bzw. auf der Schotterfläche neben dem ehemaligen Betonwerk als Parkeinweiser tätig sein.Durch „Schülers Kutschfahrten“ können alle Interessierte nach Reichenfels in die Lochmühle fahren und dort mit den Betreibern bei einer Führung ins Gespräch kommen.Nicht zu vergessen ist 21Uhr die Tanzshow des "HCV" und die "Party Show Band Rosa", die von 19.30 Uhr bis 02.00 Uhr KOSTENLOS unseren Festsamstag abrundet.Leider können wir hier nicht alle der knapp 50 Teilnehmer aufzählen, das würde den Rahmen sprengen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Flyern.Es wird für alle ein unvergessliches Erlebnis.