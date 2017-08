8. Shopping- und Erlebnisnacht für Frauen in Greiz﻿: Sekt in the City 2017﻿ am 1. September

Am Freitagabend des 1. September wird die Innenstadt von Greiz pulsieren, wie selten sonst: Sekt in the City ist angesagt! Die Shopping- und Erlebnisnacht für Frauen erlebt ihre achte Auflage.

Doch nicht nur Frauen werden die Innenstadt bevölkern, wobei die Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts an diesem Abend natürlich dominieren. Aber auch die Herren sind eingeladen, schließlich gibt es zahlreiche Kultur- und Shoppingangebote auch für das "starke Geschlecht". Und Gelegenheiten, sich bei einem kühlen Blonden zurück zu ziehen und das bunte Treiben zu beobachten, gibt es auch.Beliebte Anlaufpunkte sind natürlich die Modenschauen, die im Halbstundentakt an verschiedenen Standorten über die Laufstege gehen. Dazwischen gibt es Livemusik und jede Menge Aktionen. Eine der Locations hat für den späten Abend sogar einen Menstrip angekündigt und wer das Prickeln noch bis in die späte Nacht mitnehmen möchte, kann sich - mit oder ohne Partner - im UT 99 den zweiten Teil von "Fifty Shades of Grey" anschauen.Übrigens, wer das Feierwochenende fortsetzen möchte, ist am Tag nach Sekt in the City zum Brauereifest in der Greizer Vereinsbrauerei eingeladen!