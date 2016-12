Ab Mittwoch fünf Tage Weihnachtsmarkt in Greiz

Vom 7. bis 11. Dezember lädt der Greizer Weihnachtsmarkt zum Bummel am Unteren Schloss zwischen Kronentor, Bibliothek, Stadtkirche St. Marien, Röhrenbrunnen und Alter Wache ein.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr (am Sonntag bis 18 Uhr), wobei die offizielle Eröffnung am Mittwoch 16 Uhr mit dem Anschieben der großen Pyramide und der Stollenverkostung stattfindet. Fünf Tage duftet es dann auf dem Kirch- und Burgplatz nach süßen Leckereien, Thüringer Grillspezialitäten und allerlei Köstlichkeiten. Etliche Stände laden im historischen Ambiente zum Bummeln, Kaufen und Verweilen ein. Holzfiguren, Weihnachtspyramide, Tannengrün und Lichterglanz versprühen eine heimelige Atmosphäre. Auch der beliebte Glühweinstand von der Mosel ist wieder vor Ort, versichern die Organisatoren.Die tägliche Weihnachtsmannsprechstunde und Programme der Kindertagesstätten, Weihnachtspost, Bläsergruppen, Lucky Line Dancer, Ponyreiten, weihnachtliche Musik mit Ralf Dietsch, die Fürstenweihnacht am Sonntag, das Glückssterngewinnspiel und vieles mehr steht auf dem Weihnachtsmarktprogramm, das hier in der Bildergalerie zu finden ist!