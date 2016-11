Adventskonzert in der Merkendorfer Kirche

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Merkendorf und der Volkschor Merkendorf laden am Freitag, den 2. Dezember, zum Adventskonzert ein.

Das Konzert findet in der Kirche von Merkendorf statt und beginnt um 19 Uhr. Ausführende sind der Volkschor Merkendorf unter der Leitung von Cornelia Lehmann, der Männerchor Dörtendorf unter der Leitung von Christian Großmann, das a capella-Ensemble "Stimmt so" aus Zeulenroda unter der Leitung von Diana Kopp, der Posaunenchor Triebes unter der Leitung von Uwe Großer und Kantor Joachim Lehmann an der Orgel.