Adventskonzert mit der Vogtland Philharmonie in der Wisentahalle Schleiz

Sparkassen-Adventskonzert mit der Vogtland Philharmonie

Festliche Klänge in der Wisentahalle Schleiz

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch dieVogtland Philharmonie mit ihrem begehrten Adventskonzert in dieWisentahalle nach Schleiz. Zu diesem festlichen, musikalischen Abend lädtdie Kreissparkasse Saale-Orla am Sonntag, 4. Dezember 2016, recht herzlichein.Ab 17.00 Uhr stimmen die Musiker ihr Publikum auf die besinnlicheWeihnachtszeit ein. Erklingen werden Werke von Bach, Vivaldi und Tschaikowsky.Als Solist verstärkt Alexander Hülshoff / Violoncello die Reihen des Orchesters.Karten für die Veranstaltung erhalten Sie auch an der Abendkasse.Viel Vergnügen wünscht Ihnen Ihre Kreissparkasse Saale-Orla.