"Alice - ein Rockmusical" am 29. September in der Vogtlandhalle Greiz

„Alice im Wunderland – Das Rockmusical“- Inszenierung von the.aRter Greiz e.V.

am 29. September 2017 um 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



„Kopf ab!“ - Ja, so denkt man hin und wieder über den einen oder anderen in seinem Umfeld. „Ich komm`zu spät“ holt einen aber sofort wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und erinnert daran, dass unser Alltag von Stress, Terminen und Zeitlosigkeit geprägt ist.



Ganz anders bei Alice. Alle kennen wir wohl die Filme von Walt Disney, Tim Burton oder die anderen zahlreichen Leinwandabenteuer der unerschrockenen Hauptfigur in „ihrem“ Wunderland, das so gar nichts Reales an sich hat. Bei „Alice, ein Rockmusical“ ist alles ein bisschen anders als im Film und doch lässt es die Zuschauer für einen Moment den Alltag vergessen und kommt mit viel Witz und Bissigkeit, schwungvoller Musik und Farbe daher.



Stefan Wurz und Martin Doll haben aus den Romanvorlagen von Lewis Carrol ein Stück geschaffen, was den Zuschauer für einen Moment mit in die Traumwelt der jungen Alice nimmt und unsere Phantasie abseits von Hektik und Limitierungen ein bisschen schweifen lässt.



Die Mitglieder von the.aRter Greiz e.V. spielen und singen in ihrer aktuellen Produktion live an einem Abend für die ganze Familie.

Premiere feiert das ambitionierte Stück am Freitag, den 29.9.2017 um 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz, Krten können unter 03661/62880 bestellt und direkt in der Vogtlandhalle erworben werde. (Und natürlich auch in der Tourist-Information Greiz).