"Am Abend mancher Tage" - eine musikalische Zeitreise mit Lift

Die Ostrockband Lift unternahm am Freitagabend in der Greizer Vogtlandhalle eine musikalische Zeitreise in die 70er - und an die 400 Fans folgten begeistert.

Die Band um Sänger und Frontmann Werther Lose präsentierte einen Querschnitt aus ihren vier auf Amiga erschienenen LPs, in deren Mittelpunkt das Konzeptalbum "Meeresfahrt" stand. Aber auch die anderen Hits wie "Wasser und Wein", "Nach Süden", "Mein Herz soll ein Wasser sein" und natürlich "Am Abend mancher Tage" erklangen.