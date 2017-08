"Am Abend mancher Tage" - Konzert von Wolke X am 7. Oktober in der Vogtlandhalle Greiz

„Am Abend mancher Tage“ am 7. Oktober 2017 um 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz

Emotionales und poetisches Konzertprogramm mit „Wolke X“





Dieser bewegende Mix aus Songs, Poesie und Mulimedia-Effekten ist eine Hommage an die poetische Sprengkraft positiver Gedankenspiele.

Die verschiedensten Texte (Klassiker der Weltliteratur sowie zeitgenössische Werke und Lyrics u.a. von Hermann Hessew, Toon Tellegen, Bertolt Brecht, Martin Luther King, Gotthold Ephraim Lessing) treten in einen unerwarteten Dialog mit Balladen der Rockmusik (u.a. von den Beatles, Cat Stevens, Eric Clapton, Neil Young, John Lennon, Ozzy Osbourne, Karat, Lift, Dirk Michaelis).



In ihrer Kombination aus szenischer Lesung und leidenschaftlichem Gesang präsentieren Kerstin Wenzel-Brückner und Wolfgang Brückner die Gedanken und Visionen berühmter Künstler aus Musik und Literatur auf eine vielschichtige und spannende Weise.



Ein emotionales und abwechslungsreiches Konzertprogramm voller Optimismus.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.