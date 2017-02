Artrock-Legende Stern-Combo Meissen gastiert wieder in Zeulenroda

Nach dem begeisternden Neujahrkonzert voriges Jahr in Zeulenroda gastiert die Stern-Combo Meissen auch 2017 in der hiesigen Dreieinigkeitskirche.

Am 3. März werden die Mannen um Gründungsmitglied Martin Schreier wieder Auszüge aus ihrem rocksinfonischen Werk „Bilder einer Ausstellung – The Rock-Version“ nach Motiven von Modest Mussorgski aufführen. Die Uraufführung war im Juni 2015 gemeinsam mit dem Leipziger Symphonieorchester und dem 50-köpfigen Landesjugendchor Sachsen erfolgt. Natürlich wird die Band in der Zeulenrodaer Dreieinigkeitskirche auch Klassiker aus ihrer 53-jährigen Bandgeschichte spielen wie "Der Kampf um den Südppol", "Die Sage und "Der weite Weg".Darüber hinaus sind im Set auch Stücke, die voriges nicht zur Aufführung gelangten, versichert das Management und kündigt an: "Mit Sänger und Keyboarder Manuel Schmid an der Spitze präsentiert sich eine Band, die auch im mittlerweile 53. Jahr ihres Bestehens nichts von ihrer Spielfreude und musikalischen Kreativität eingebüßt hat. Neben Manuel Schmid prägen Axel Schäfer am Bass, Frank Schirmer am Schlagzeug, Sebastian Düwelt an den Keyboards sowie Martin Schreier als Co-Sänger und an diversen Percussion-lnstrumenten den unverwechselbaren Sound der Stern-Combo Meissen. Die deutsche Artrock-Legende live - auch 2017 ein unvergessliches Konzerterlebnis!"Zu erleben am 3. März 2107 ab 20 Uhr in der Dreieinigkeitskirche Zeulenroda. Tickets gibt's unter anderem in der Tourist-Info (036628-987064) und im Pfarramt (036628-82262) sowie unter www.eventim.de.Der Allgemeine Anzeiger verlost für das Konzert zwei mal zwei Freikarten sowie eine Exemplar der limitierten CD/DVD Sonderedition „Bilder einer Ausstellung – The Rock-Version“. Interessenten können bis zum 27. Februar 20 Uhr eine E-Mail mit dem Kennwort „Stern-Combo“ an redaktionzeulenroda@allgemeiner-anzeiger.de schicken. Bitte Name und Anschrift mit angeben!