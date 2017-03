Aus Philharmonic Rock wird "Rock Classics"

Es ist das größte Open Air des Vogtlandes und wird auch in diesem Jahr an der Göltzschtalbrücke über die Bühne gehen. Doch wenn am 3. Juni knapp einhundert Mitwirkende an der größten Ziegelsteinbrücke für Gänsehaut-Stimmung sorgen, ist einiges anders als in den Jahren zuvor.

Denn das seit 20 Jahren als "Philharmonic Rock" bekannte Event wird als "Classic Rock" stattfinden. Grund ist, weil der Begründer und jahrelanger Moderator des Open Airs nicht mehr mit von der Partie ist. "Aus Respekt und Anerkennung vor der musikalischen und ideellen Leistung ... von Jens Pfretzschner und dessen in diesem Jahr nicht möglicher Teilnahme (Solist, Moderator, Arrangeur) ..." habe der Veranstalter Krauß Event eine Namensänderung beschlossen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Mehr dazu wollten die Protagonisten des Events auch zur heutigen Pressekonferenz nicht sagen. Inwiefern urheberrechtliche Ansprüche die Gründe dazu sind, bleibt reine Spekulation.Das Konzert am 3. Juni 2017 geht als "Rock Classics - Das Beste aus Rock, Pop und Klassik" über die Bühne und 1.500 Karten sind dafür bereits verkauft. Es gibt wieder 2.700 Sitzplätze, die nur im Vorverkauf erhältlich sind. Auf der Bühne sind unter der Leitung von GMD Stefan Fraas neben den bewährten Akteuren - der Vogtland Philharmonie, der René-Möckel-Band und dem Gesangstrio Voc A Bella - sieben Solisten zu erleben. Star ist sicherlich Adoro-Sänger Nico Müller. Der Bariton wehrt aber ab: "Es gibt keine einzelnen Stars, der Star des Events ist das gesamte Ensemble." Zu den Solisten gehören neben Müller, der vor zwei Jahren mit einer feurigen Ramstein-Nummer begeisterte, wie in den Vorjahren Jasmin Graf, Robert Pfretzschner und Thomas Hahn. Erstmals an der Göltzschtalbrücke zu erleben sind der aus "Deutschland sucht den Superstar" bekannte Pino Severino, die rockige Soulröhre Laura Müller und die Bachpreisträgerin und Sopranistin Friederike Schröder.Eine 50 Quadratmeter große LED-Leinwand wird die Künstler bis in die hintersten Reihen hautnah präsentieren und in Verbindung mit der Light-Show für tolle optische Effekte sorgen. Die werden mit dem abschließenden Feuerwerk kongenial abgerundet.Einlass auf das Konzertgelände wird am 3. Juni ab 17.30 Uhr sein, Konzertbeginn ist 20 Uhr.Weitere Info: http://kraussevent.de/