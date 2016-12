Bachs Weihnachtsoratorium am 4. Advent in Greiz

Traditionell erklingt am 4. Advent in der Stadtkirche St. Marien in Greiz das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

In der festlichen Aufführung am Sonntag, den 18. Dezember, erklingen ab 17 Uhr unter der Leitung von Kantor Ralf Stiller die Kantaten 1 bis 3 des Oratoriums. Ausführende sind der Greizer Kantatenchor, der Kinderchor St. Marien Greiz und die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach. Als Solisten agieren Clara-Sophie Jäger, Halle (Sopran), Mayumi Takagi, München (Alt), Taro Takagi, München (Tenor) und Felix Rohleder, Dresden (Bass).Karten gibt es im Vorverkauf in den Greizer Buchhandlungen, in der Tourist-Information Greiz und im Kirchenbüro. Restkarten an der Abendkasse.