Bachs Weihnachtsoratorium in Lengenfeld

Tickets gibt es jetzt auch via CTS / Eventim

Noch sind es über zwei Monate, doch wie Spekulatius und Lebkuchen in den Ladenregalen bereits ankündigen, ist es dennoch Zeit schon an Weihnachten zu denken. Und wie die süßen Naschereien nicht aus der festlichen Zeit wegzudenken sind, gehört auch Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium untrennbar dazu.Eine Aufführung vonderdes wohl bedeutendsten Werkes der Oratorien ist auch dieses Jahr wieder amumin derzu erleben.Unter Leitung vonübernehmen dabei hochkarätige und international gefeierte Sänger und Sängerinnen die Soloparts. So gewann dieals erste Sopranistin der Geschichte des Internationalen J.-S.-Bach-Wettbewerbs Leipzig den 1. Preis. Dersteht als ehemaliger Thomanerknabe heute auf großen Bühnen wie im Gewandhaus Leipzig, dem Konzerthaus Berlin oder der Semperoper Dresden, tourte bereits durch unzählige Länder auf der ganzen Welt und wird für seine umfangreiche Konzerttätigkeit auf den Gebieten Oratorium und Lied hoch gelobt. Und auch die deutsch-amerikanische, die den Alt-Part übernimmt sowie derbestechen durch ihre klaren und ausdrucksstarken Stimmen.Karten für das festliche Konzert gibt es seit diesen Tagen ab 13,- € (Abendkasse 15,- €, Kinder bis 14 frei) in allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen, Freie Presse Shops und bei, bzw. ab 12,- in weiteren Vorverkaufsstellen vor Ort, welche hier zu finden sind.