Bilder, die die Seele berühren

Farbenfrohe Bilder – gemalt in in Acryl, Aquarell, Öl, Kreide und Pastell – begrüßen seit heute die Besucher im oberen Foyer der Greizer Vogtlandhalle. Schöpferin ist die Greizer (Hobby-)Künstlerin Evelyn Schmidt.

Betrachter der kleinen Ausstellung vor dem Eingang zur Studiobühne können sich an liebevoll wiedergegebenen Motiven erfreuen. Da finden sich Portraits wie das von Angela Merkel, das nicht weit von dem Enkel der Künstlerin hängt, der gerade ein ganz besonderes Geschenk auspackt. Gleich neben der Kanzlerin zieht die Greizer Friedensbrücke im Abendlicht die Blicke genauso auf sich wie die großformatige Kreidezeichnung einer Puppe oder die Traumtänzerin – gemalt in Acryl-Lasur. So vielfältig die Motive auch sind, haben sie doch eines gemein: Es sind "Bilder, die die Seele des Betrachters berühren", wie es der Sohn der Künstlerin, Volker Schmidt, in seiner Laudatio beschrieb.Zeichnen und Malen haben die 1953 bei Luckenwalde geborene Evelyn Schmidt seit ihrer frühesten Kindheit fasziniert. Gern hätte sie an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle studiert, aber das ließen ihre Lebensumstände nicht zu. Ihre berufliche Laufbahn schlug sie als Kindergärtnerin und Erzieherin ein und absolvierte hierfür ein Studium an der Pädagogischen Schule in Ballenstedt. In den 70er Jahren wurde sie in Aschersleben Mitglied im Malzirkel des Volkshauses. Künstlerisch entwickelte sie sich über die Jahre durch Studien und Workshops weiter.Seit 2016 ist Evelyn Schmidt, die viele Jahre im Kindergarten Teichwolframsdorf tätig war, Rentnerin und kann sich voll und ganz ihrer Passion, der Malerei widmen. Ihre Ausstellung mit dem Titel „Querbeet – Blumensti(e)le“ ist bis zum 23. April im oberen Foyer der Vogtlandhalle Greiz zu sehen und zu bewundern.