Blues im Kraftwerk

Am Samstag, dem 19. August 2017, spielt die Gruppe Blue Line im Wasserkraftmuseum Ziegenrück.

Nach zwölf Jahren Pause im Museum wird die Band wieder einmal neben dem fünf Meter großen Übersetzungsrad ein etwa dreistündiges Konzert geben. Blue Line sind Musiklehrer Lothar Färber, Zerspaner Thomas Lise und der Selbständige Henry Schmidt.Aus der ehemaligen fünfköpfigen Tanzmusikband Take Five entstand 2001 Blue Line, um nicht einfach zu covern, sondern um zu überraschen, um etwas Spannendes zu schaffen. „Titel gibt es wie Sand am Meer, entscheidend ist, was man daraus macht“, sagt Färber.Das Konzert findet im Kraftwerk statt, Einlass ist ab 19 Uhr. Bis zum Konzertbeginn um 20 Uhr ist das Museum geöffnet. Weitere Info und Kartenreservierungen telefonisch unter 036483/7606 oder an der Museumskasse.