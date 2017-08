Brauereifest 2017 - am 2. September in der Vereinsbrauerei Greiz

Seit einigen Jahren startet Greiz mit einem richtigen Feier-Wochenende in den September. So auch in diesem Jahr. Gleich nach dem "Sekt in the City" am Abend des 1. September in der Innenstadt steigt am Tag darauf das traditionelle Brauereifest auf dem Gelände der Greizer Vereinsbrauerei.



"Es soll wieder ein Fest für die ganze Familie werden", kündigt Brauereichef Thomas Schäfer an, "mit Stimmung, Spaß und tolle Musik bei freiem Eintritt!" Eröffnet wird das bunte Treiben nach dem Einmarsch des Fanfarenzuges um 14 Uhr mit dem Fassbieranstich. Den vollzieht einer der prominenten Gäste aus Kommunalpolitik und Wirtschaft. Der Inhalt des Fasses wird selbstredend als Freibier an die Besucher ausgeschenkt. Anschließend tritt Schlagersängerin Jana Sammer auf. Die sympathische Blondine aus dem Erzgebirge wird auch moderierend durch das Nachmittagsprogramm führen, bei dem unter anderem die Kleinreinsdorfer Schalmeien und ein Andreas Gabalier-Double für Stimmung sorgen. 17.30 Uhr steht dann der Gaudiwettbewerb um die Wahl des Bierkönigs 2017 an. Noch nicht bekannt ist, ob Vorjahressieger David Groh aus dem Saale-Orla-Kreis die Krone verteidigen wird. Jedenfalls können sich interessierte Wettbewerbsteilnehmer am Sonnabendnachmittag vor Ort für den Contest anmelden – auch Frauen sind willkommen! Nach dem Spaßwettbewerb werden die Akteure der Greizer Faschingsgesellschaft die Herzen der Brauereigäste höher schlagen lassen und am Abend heizt die Coverrockband Swagger in bewährter Weise dem Partyvolk in der Brauereihalle ein. Zu später Abendstunde wird auch wieder ein recht eindrucksvolles Höhenfeuerwerk gezündet.Den ganzen Tag über ist auf dem Brauereigelände bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Für interessierte Besucher werden Braauereiführungen durchgeführt und für die kleinen Gäste gibt es spezielle Kinderaktionen rund um das Süße Haus!Familie Schäfer und die Mitarbeiter der Vereinsbrauerei Greiz jedenfalls freuen sich am 2. September auf viele Gäste aus nah und fern!